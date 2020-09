Sanna Marin vieraili Jämsässä Kaipolan paperitehtaalla elokuun lopulla sen jälkeen, kun UPM oli ilmoittanut suunnittelevansa sen lakkauttamista. Kuva: Tommi Anttonen

Suomen Osakesäästäjät ry:n puheenjohtaja Timo Rothovius pitää arveluttavana, että pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi julkisuuteen tietoja Kaipolan paperitehtaan kannattavuudesta. Kysymys koskee sitä, levittikö pääministeri julkisuuteen sisäpiiritiedoksi luokiteltavaa tietoa pörssiyrityksen tilanteesta.

– Jos ajatellaan, että tieto oli sisäpiiritietoa, hän ei olisi saanut kertoa sitä, Rothovius sanoo Lännen Medialle.

Rothoviuksen mukaan on ymmärrettävää, että pääministeri ja hallitus saavat pörssiyrityksistä enemmän tietoa kuin muut. Näin on hänen mukaansa toimittu ennenkin. Toinen asia on, miten tietoa käytetään.

Marin sanoi Ylen Ykkösaamussa 29. elokuuta, että Kaipolan tehdas on kannattava ja ihmetteli, onko metsäyhtiö UPM:n suljettava tehdas vaikeassa taloustilanteessa. Tästä heräsi kysymys, mistä Marin on saanut tietonsa tehtaan kannattavuudesta.

Hallituksen pitäisi käyttää tietoja Rothoviuksen mukaan päätöksenteon tukena.

– Tässä hieman arveluttaa, onko toimittu oikealla tavalla, kun hän toi sen julkisuuteen.

Pörssiyrityksen tiedottamista säädellään tarkasti

Pörssisääntöjen mukaan pörssiyhtiön on tiedotettava merkittävistä yritystä koskevista tiedoista samanaikaisesti kaikille. Niin sanottuun sisäpiiriin kuuluvat eivät saa käyttää tietojaan hyväkseen tai levittää niitä.

Rothoviuksen arvion mukaan Marinin saamassa tiedossa on saattanut olla kyse sisäpiiritiedosta. Hän ei epäile Marinin käyttäneen tietoja omaksi hyödykseen.

Osakesäästäjät on Rothoviuksen mukaan harkinnut tapaukseen reagoimista, mutta ei ole vielä päättänyt, miten se aikoo toimia. Finanssimarkkinoilla tapahtuvista väärinkäytösepäilyistä voi olla yhteydessä Finanssivalvontaan.

Timo Rothovius arvioi, että Sanna Marinin saamassa tiedossa on saattanut olla kyse sisäpiiritiedosta.

Tätä vaihtoehtoa Osakesäästäjät ei ole vielä harkinnut, Rothovius sanoo.

Tiistaina Marin sanoi politiikan toimittajien tapaamisessa, että hän oli saanut Kaipolan kannattavuutta koskevat tietonsa palkansaajaliikkeeltä ja suoraan tehtaalta. Pääministerin mukaan UPM:n edustaja Kaipolassa ei ollut kiistänyt, etteikö tehdas olisi ollut kannattava.

UPM ei kommentoinut keskiviikkona, keneltä tai mistä Marin on saanut tietonsa. Myöskään Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala ei arvioinut, mikä voisi olla Marinin mainitsema palkansaajaliike.

Tapaus voi vaikuttaa hallituksen työskentelyyn

Tapaukseen liittyy Rothoviuksen mielestä myös toinen ongelma. Hän arvelee, ettei UPM olisi halunnut pääministerin kertovan julkisuuteen tietoja tehtaan kannattavuudesta.

– Voivatko yritykset jatkossa kertoa pääministerille salassa pidettäviä asioita, jos ne eivät voi luottaa, että tieto pysyy salassa, Rothovius pohtii.

– Jos yritykset rupeavat panttaamaan tietoa hallitukselta, se voi olla ongelma.

Rothovius pitää erikoisena myös sitä, että Marin kyseenalaisti UPM:n ja sen toimitusjohtaja Jussi Pesosen toimintaa. Rothoviuksen mielestä oleellista ei ole, onko yksi tehdas kannattava vai ei. Hänen mukaansa yritysten tehtävänä on huolehtia koko yrityksen kannattavuudesta pitkällä aikavälillä.

– Yritystä ei voi johtaa sillä tavalla, että jos jokin yksikkö on jollain mittarilla kannattava, sitä ei voi lopettaa.