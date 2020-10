Haukiputaan Rivinnokan laavulle vievä tie on yksityistie, jolla ajaminen moottoriajoneuvolla on kielletty ilman lupaa. Laavulle saa mennä, mutta auto on jätettävä kauemmas. Kuva: Teija Soini

Haukiputaan Rivinnokassa on laavu, joka on tarkoitettu kaikkien vapaaseen käyttöön. Ennen laavun lähelle on päässyt ajamaan autolla, mutta sittemmin tielle on ilmestynyt puomi ja moottoriajoneuvon kieltomerkkejä.

Tiekunta on tehnyt niistä päätöksen, anonut vaadittavan luvan ja saanut sen.