OYY:n hallituksen puheenjohtaja Olli Joki toivoo, että yliopistolla otettaisiin laajasti käyttöön mahdollisuus hybridiluentoihin, joihin osa opiskelijoista voi osallistua etäyhteydellä. Kuva: Pekka Peura

Kuinka paljon yliopiston opetuksesta on tällä hetkellä etäluentoja, koulutuspalveluiden johtaja Vesa-Matti Sarenius Oulun yliopistosta?

– Meillä kulkee satoja kursseja koko ajan, eikä niitä tilastoida mitenkään. Osa kursseista on myös niin, että opetusta järjestetään sekä etänä että läsnä.

Miten kurssien toteuttamistavoista päätetään?

– Kurssivastuuopettajat ja tiedekunnat päättävät, miten kurssit toteutetaan. Keskitettyä tietoa siitä kuinka paljon on etänä ja kuinka paljon läsnä, ei edes ole. Isompia luentoja isommissa saleissa on vähemmän ja mitä pienempään mennään, sitä enemmän on lähiopetusta.