Oulun kaupungin vuokraamia viljelylaatikoita on muun muassa Veturiaukiolla Etu-Lyötyssä. Kuva: Jarmo Kontiainen/arkisto

Oulun kaupungissa voi tulevana kesänä harrastaa kotitarveviljelyä kaikkiaan noin 720 palstalla, jotka sijaitsevat yhdeksällä alueella eri puolilla kaupunkia. Lisäksi vuokrattavana on 101 viljelylaatikkoa neljässä paikassa keskustan tuntumassa. Vuokrattavien viljelypalstojen uudelleenvarausjakso päättyi toukokuun alussa. Vapaana olevia palstoja voi vuokrata yhä sähköisestä varauspalvelusta tai Oulu 10 -palvelusta Torikadulta ja sen sivutoimipisteistä. Viljelylaatikoita voi varata sähköisessä palvelussa, ja niiden varausaika päättyy 24. toukokuuta.

Palveluasiantuntija Sari Janatuinen Oulu 10 -palvelusta, miten ensi kesäksi vuokrattavat viljelypalstat ovat kiinnostaneet kaupunkilaisia?

– Alueista Hietasaari II (65 palstaa), Ellinsuo (77 palstaa) ja Saarelansaari (56 palstaa) on varattu täyteen. Juuruksesta ja Mustaltasuolta on varattu palstoja tosi paljon, mutta jonkin verran niitä on myös vielä jäljellä, samoin Kuivasjärveltä on aika paljon varattu palstoja. Eniten palstoja on jäljellä Hiirosessa, Kaakkurissa ja Karinkannassa.