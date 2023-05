Ongelmia havaittiin esimerkiksi lintujen puuttuvista ulkotarhoista. Kuvassa mustajoutsen Escurialissa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut Limingassa sijaitsevalle Kukka- ja eläinpuisto Escurialille määräyksiä korjata puutteita eläinten pitopaikoissa ja hoidossa.

Avin mukaan puistossa huomattiin tänä keväänä tehdyllä eläinsuojelutarkastuskäynnillä puutteita joidenkin eläinten pitopaikoissa ja hoidossa. Puutteita on huomattu esimerkiksi siinä, etteivät eläintarhan kaikki pitopaikat täyttäneet lainsäädännön asettamia vähimmäiskokovaatimuksia. Lisäksi osalta linnuista puuttuivat ulkotarhat.

Aluehallintoviraston mukaan eläinpuistolle on annettu neuvoja suullisesti tarkastuskäynnillä ja kirjallisesti tarkastuskertomuksessa. Escurialia on myös kuultu asiaan liittyen, minkä jälkeen on annettu päätös eläinsuojelulain mukaisista määräyksistä.

Puutteiden korjaamista on tarkoitus valvoa tulevilla tarkastuksilla. Aluehallintoviraston mukaan tapauksen valvonta-asia on vielä kesken.

Päätös ei kuitenkaan ole vielä lainvoimainen.