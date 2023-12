Ukrainan sodassa eletään nyt hetkiä, joita on ennakoitu ja pelätty: Jo 22 kuukautta Venäjää vastaan taistelleen puolustajan voimat ovat koetuksella. Sotatalouteen siirtyneen hyökkääjän luoma uhka taas näyttää vahvistuvan.

Rintamalinjat ovat jämähtäneet paikoilleen. Tiedossa kuitenkin on, että Venäjä on saanut ase- ja ammustuotantonsa vauhtiin. Tämän kuun alussa Vladimir Putin myös määräsi maan armeijaa nostamaan miesvahvuuttaan 170 000 sotilaalla. Koko maa on valjastettu johtajan suuruudenhullun suunnitelman toteutukseen.

Euroopassa kannattaa muistaa, että siihen Venäjän etupiiriin, jota Putin kuvasi vuoden 2021 lopun puheessaan, sisältyi muutakin kuin Ukraina. Naton rajatkaan eivät tuntuneet diktaattorille paljoa merkitsevän.

Putinin vihaa on myös takuuvarmasti kasvattanut se, että Venäjä sai viime keväänä vielä Suomen Nato-jäsenyyden kautta 1 340 kilometriä uutta vihollisrajaa.





Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kävi marras-joulukuun vaihteessa tutustumassa taistelutilanteeseen Kupjanskin kaupungin lähellä Harkovan alueella. Kuva: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDO

Nyt kyse on siitä, haluaako demokraattinen maailma todella nousta torjumaan diktaattoria. Voitto Ukrainassa olisi Putinille todiste siitä, että länsi on heikko. Se merkitsisi vihreää valoa uhkavaatimuksille Moldovaa, Georgiaa ja Baltian maita, ehkä muutaman vuoden päästä myös Suomea kohtaan.

Jos vielä Yhdysvaltojen presidentiksi valitaan vuoden päästä Donald Trump, maan rooli Natossa ja linja Putiniin voi olla toinen kuin nyt. Nykyistä vielä laajempi epävarmuus laskeutuisi Eurooppaan.

Tästä syystä Putinin eteneminen on pysäytettävä. Tämä vaatii Ukrainan tuen kasvattamista.

Suomi on luvannut toimittaa Ukrainalle maan kipeästi kaipaamia tykistöammuksia. Ruotsi lupasi pari päivää sitten uutta tukea. Saksan liittokansleri Olaf Scholz ilmoitti viime viikonloppuna, että Saksan on lisättävä tukeaan, jos muiden tuki heikkenee.





Ongelmia on yhä ainakin kaksi: Osassa EU-maita halu auttaa Ukrainaa on oikeasti laimentunut. Nyt myös Ukrainan ylivoimaisesti suurimman tukijan Yhdysvaltojen uudet apumiljardit ovat jumissa maan kongressissa.

Republikaanit ovat asettaneet presidentti Joe Bidenin ajaman uuden jättipaketin ehdoksi sen, että maan raja Meksikon kanssa suljetaan laittomilta siirtolaisilta. Siksi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on tärkeää luoda luottamukselliset suhteet nimenomaan republikaanivaikuttajiin. Se on nyt avain tuen jatkumiselle.

EU:n johtajat kokoontuvat torstaina miettimään Ukrainan tukea. Paikalla on myös Unkarin pääministeri Viktor Orbán, Ukrainan tukemisen tiellä oleva kolmas ongelma. EU on todella heikko, jos se ei löydä keinoja estää Putinin myyrän rooliin asettuneen poliitikon häikäilemätöntä jarrutusta.