Helsinki

Hallitusneuvotteluja vetää kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Hän nousee todennäköisesti seuraavaksi pääministeriksi. Kuva: MAURI RATILAINEN

Kokoomuksen puheenjohtaja, hallitusneuvotteluita johtava Petteri Orpo (kok.) sanoo, että hallitusneuvotteluihin osallistuvilla puolueilla on riittävän yhtenäinen tilannekuva, jotta voidaan lähteä työskentelemään.

Orpo arvioi, että yhteinen tilannekuva oli tuskin kovin kaukana toisistaan, kun neuvottelut Säätytalolla alkoivat.

Orpolta kysyttiin tiedotustilaisuudessa siitä, että kaikkia hallitusneuvotteluiden reformipöytiä johtaa kokoomuslainen. Ainoastaan jaostojen puheenjohtajissa on myös muiden puolueiden edustajia.

Orpo sanoo, että hän haluaa pitää hallitusneuvotteluissa langat hyvin käsissään. Hänen mukaansa se tehdään kuitenkin niin, että kaikki tuntevat olevansa aidosti mukana ja osallisia.

Hänen mukaansa kaikki ovat kuitanneet mallin ja olleet siihen tyytyväisiä.

Orpolta kysyttiin, voiko reformipöytien puheenjohtajuuksista tehdä jotain päätelmiä ministerien salkuista. Orpo sanoi, että ei voi tehdä.

– Näiden ryhmien vetäjiksi on valittu ihmisiä, joilla on vahvaa substanssiosaamista ja poliittista osaamista, hän sanoo.

Hän lisäsi, että nyt käydään neuvottelut ja tehdään ohjelma, ja sen jälkeen salkkuja jaetaan puolueilla, ja viimeisenä puolueet jakavat salkut tietyille henkilöille.

Valtonen johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan kokonaisuutta

Hallitusneuvotteluissa nimitettiin aiemmin keskiviikkona puheenjohtajat neuvotteluiden eri teemakokonaisuuksiin.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen johtaa kokonaisuutta, jossa käsitellään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Valtonen johtaa kokonaisuudessa myös EU-politiikkaa koskevia neuvotteluja.

Pöydissä on puheenjohtajan paikka myös kokoomuksen muille varapuheenjohtajille. Antti Häkkänen johtaa oikeusvaltioon keskittyvää ryhmää ja Anna-Kaisa Ikonen hyvinvointiyhteiskuntaa käsittelevää kokonaisuutta.

Yhteensä kokonaisuuksia on kahdeksan. Kaikkien niiden johtoon on asetettu vaalit voittaneen kokoomuksen edustaja. Lisäksi neuvotteluissa on yhteensä 18 alatyöryhmää eli jaostoa. Niissä myös muilla hallitusneuvotteluihin osallistuvilla puolueilla on puheenjohtajuuksia.

Häkkäsen alaisuudessa oikeuspolitiikan ja tasa-arvon jaostoa johtaa perussuomalaisten varapuheenjohtaja Leena Meri. Puolueen kolmas varapuheenjohtaja, some-sisällöistään tunnettu Sebastian Tynkkynen johtaa viestintää ja digitalisaatiota käsittelevää alatyöryhmää.

Perussuomalaisten muista nimistä Arja Juvonen vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden alatyöryhmästä Ikosen alla. Johtovastuuta on saanut myös maa- ja metsätalouden alatyöryhmästä vastaava kansanedustaja Jenna Simula.