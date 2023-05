Uhka hallitusneuvottelujen ajautumisesta kiville hälveni viikonloppuna, kun osapuolet pääsivät sopuun maahanmuuton ja ilmastopolitiikan isoista linjoista.

Silti paineet purskahtelivat pintaan vielä maanantaina. RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet kertoi haluavansa pois neuvotteluiden maahanmuuttoryhmästä. Puolueena RKP kuitenkin nieli maahanmuuttopolitiikan tiukennukset saatuaan niihin muutoksia viikonloppuna.

Tietojen mukaan näissä täsmennyksissä todetaan, että politiikan kiristykset on tehtävä perustuslain reunaehdot muistaen. Maininta oli varmaankin sopuun pääsemiseksi tarpeellinen, mutta samalla on hämmentävää, että perustuslain noudattamisesta on hallitusohjelmassa oltava erillinen maininta.

Lopputuloksesta saatujen tietojen perusteella näyttää siltä, etteivät perussuomalaiset saaneet käännettyä maahanmuuttopolitiikkaa merkittävästi uuteen asentoon. Jääkin nähtäväksi, miten kenttäväki lopulta nielee kompromissin alueella, joka on puolueen aatteen ydintä.