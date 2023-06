Perussuomalaisten Riikka Purrasta tulee todennäköisimmin valtiovarainministeri ja kokoomuksen Petteri Orposta pääministeri. Kuva: Lauri Heikkinen/Valtioneuvoston kanslia

Petteri Orpon (kok.) muodostamaan uuteen hallitukseen on tulossa 19 ministeriä. Määrä on sama kuin nyt toimitusministeristönä toimivassa Sanna Marinin (sd.) hallituksessa on ollut.

Vaalivoittaja kokoomus saa kahdeksan ministeriä, perussuomalaiset seitsemän, RKP 2,5 ja kristillisdemokraatit 1,5 ministeripaikkaa. RKP ja kristilliset jakavat yhden paikan siten, että RKP hoitaa yhtä ministeritehtävää puolet vaalikaudesta ja kristilliset puolet.

Kokoomuksen ministerit ovat pääministeri, kunta- ja alueministeri, ulkoministeri, sosiaaliturvaministeri, puolustusministeri, työministeri, kulttuuri- ja tiedeministeri ja ilmasto- ja ympäristöministeri.

Perussuomalaisten ministerit ovat valtiovarainministeri, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, sosiaali- ja terveysministeri, elinkeinoministeri, oikeusministeri, sisäministeri, liikenne- ja viestintäministeri.

RKP:n ministerit ovat opetusministeri, eurooppa- ja omistajaohjausministeri, sekä liikunta-, urheilu-, ja nuorisoministeri (2 vuotta).

Kristillisdemokraattien ministerit ovat maa- ja metsätalousministeri ja liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri (2 vuotta).