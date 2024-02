Helsinki

Pääministeri Petteri Orpo eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 13. helmikuuta 2024. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Suomi on vaarallisesti velkaantunut maa, joka elää yli varojensa, sanoi pääministeri Petteri Orpo (kok.) puheenvuorossaan valtiopäivien avauskeskustelussa eduskunnassa.

Orpo esitteli pääministerin ilmoituksessaan hallituksen politiikkaa alkaneena vuonna ja keskeisimpiä eduskunnalle annettavia esityksiä. Puheenvuoroa seurannut eduskuntakeskustelu keskittyi etupäässä talouspolitiikkaan ja ajankohtaiseen työmarkkinatilanteeseen.

Orpo sanoi puheenvuorossaan, ettei hallituksen kuuden miljardin euron sopeutusohjelma riitä Suomen talouden tervehdyttämiseksi.

– Ennusteet talouskasvusta ovat heikentyneet. Se tarkoittaa vähemmän työtä ja vähemmän verotuloja. Edellinen hallitus arvioi tekemänsä sote-uudistuksen hinnan raskaasti alakanttiin. Viime vuonna hyvinvointialueet käyttivät 1,5 miljardia euroa enemmän rahaa kuin niillä on, Orpo sanoi.

Orpon mukaan Suomi on hallituksen tekemistä säästöistä huolimatta edelleen velkasuossa.

– Se tarkoittaa, että silmäkkeestä nousemiseksi on tehtävä vielä enemmän. Kevään kehysriihessä olemme vaikeiden päätösten edessä, Orpo arvioi.

– Nyt jos koskaan on välttämätöntä, että viemme tinkimättömästi läpi hallitusohjelmaan kirjatut uudistukset. Ja kun me sen teemme, me saamme aikaan Suomen suunnan muutoksen.

Kehysriihessä hallitus käy Orpon mukaan kaikki menot ja tulot läpi. Jos Suomi ei saa talouttaan kuntoon, maata uhkaa joutuminen EU:n alijäämämenettelyyn, pääministeri varoitti.

– Se tarkoittaisi, että joku muu sanelee meille, mitä on tehtävä. Tälle tarkkailuluokalle emme halua, Orpo tiivisti.

Orpo painotti, että työmarkkinajärjestöillä on ollut ja on mahdollisuus esittää ratkaisuja, jotka lisäävät työllisyyttä ja vahvistavat julkista taloutta.

– Viime kädessä vastuu Suomelle välttämättömien uudistusten läpiviemisestä kuuluu kuitenkin eduskunnan enemmistön luottamusta nauttivalle hallitukselle. Emmekä me pakene vastuutamme.

SDP väläytti välikysymystä

Pääoppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman arvosteli pitämässään ryhmäpuheenvuorossa tiukasti hallituksen toimintaa.

Hän muistutti hallituspuolueiden lunastaneen vajaa vuosi sitten mandaattinsa vaaleissa lupaamalla pysäyttää velkaantumisen, luoda 100 000 uutta työpaikkaa ja kääntää arjen kustannukset laskuun, mutta kaikissa näissä on kuljettu päinvastaiseen suuntaan. Lisäksi työmarkkinoilla on levotonta.

– Onpahan lyhyessä ajassa saatu aikaan melkoinen sotku. Kukahan tämän kaiken siivoaa? Johtopäätös on selvä: oikeistohallitus vie Suomea väärään suuntaan. Ei ihme, että sadattuhannet myyjät, hoitajat, opettajat, jopa insinöörit sekä lääkärit, ovat osoittaneet mieltään hallituksen toimia vastaan, Lindtman sanoi.

Lindtman peräänkuulutti puheenvuorossaan muun muassa pelastuspakettia pahasti kärsineelle rakennusalalle. Samoin hän patisti hallitusta luopumaan rikkaita suosivista veroratkaisuistaan.

Lindtman vaati myös, että pääministeri Orpo käynnistäisi aidot neuvottelut työmarkkinaosapuolten kanssa myös palkansaajia kuullen.

– Tehkää se jo tänään. Ja jos ette itse kykene nousemaan sieltä juoksuhaudasta, niin kutsukaa vaikka sovittelija apuun. Jos ette näin tee, tulemme jättämään välikysymyksen, jotta tämä vastakkainasettelua synnyttävä hallituksen toimintalinja saadaan koko eduskunnan arvioitavaksi.

"Onko hallituksella korvia?"

Orpo kritisoi vastauspuheenvuorossaan SDP:tä siitä, ettei se hänen mielestään ole edelleenkään esittänyt selvää vaihtoehtoa hallituksen politiikalle.

– Kun te ilmeisesti nyt sen välikysymyksen teette, siinä on sitten loistava paikka oikeasti avata, mikä se teidän vaihtoehtonne on. Onko se työmarkkinauudistuksissa se, ettei tehdä mitään? Onko se se, että nostetaan ja kiristetään veroja? Onko se se, että säästöt perutaan? Kyllä tämä pitää tietää, oppositiolla pitää olla vaihtoehto, Orpo penäsi.

Runsaiden välihuutojen sävyttämässä keskustelussa Lindtman heräsi jo epäilemään, ettei hallituspuolueiden edustajilla ole korvia, kun nämä eivät kuule opposition esittämää vaihtoehtoa.

– Teidän suuntanne on: velkaantuminen kiihtyy, työpaikkojen määrä vähenee, arjen kustannukset nousevat, ja työmarkkinat on ajettu ennennäkemättömään kaaokseen. Pääministeri, tässä on se suunta. Olisiko aika arvioida uudelleen ja muuttaa suuntaa? Lindtman kysyi.

Kiistaa ostovoimasta

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) moitti oppositiopuolueita "retorisesta liehittelystä ja bunkkerimentaliteetista".

– Vastustetaan jokaista säästötoimea, vastustetaan jokaista uudistusta, kaikki on vaan ei, ei, ei, Purra luonnehti oppositiopolitiikkaa.

Purra korosti puheenvuorossaan, että toisin kuin oppositiosta keskustelun aikana väitettiin, työntekijän käteenjäävä rahamäärä on kasvamassa ja ostovoima paranemassa.

– Tämän vuoden budjetti on elvyttävä, ja se, että työntekijän käteen jää enemmän rahaa ja kulutusta voi lisätä, on juuri tähän tilanteeseen sopivaa, Purra summasi.

SDP:n riveistä puolestaan kummasteltiin Purran poliittista linjanmuutosta eduskuntavaaleja edeltäneestä ajasta. SDP:n Pia Viitasen mukaan Purran linja muuttui perusteellisesti Säätytalossa käytyjen hallitusneuvottelujen aikana.

– Ennen vaalejahan te lupasitte pyhästi, että te pidätte palkansaajien puolta ettekä anna koskea työntekijöiden etuuksiin. Ja kuinka ollakaan, sitten kun Säätytalolta palattiin, te tarjoatte työntekijöille, palkansaajille sairaussakkoa, te tarjoatte lakko-oikeuden rajoituksia, työttömyysturvan leikkauksia, työelämän heikennyksiä. Mitä ihmettä siellä Säätytalolla tapahtui? Sinne käveli sisään pienituloisen paras ystävä, ja ulos tuli sitten palkansaajan painajainen, Viitanen sanoi.