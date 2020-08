Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kannattaa kasvomaskien käyttöönottoa koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Kuva: Arttu Laitala

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii hallitusta antamaan vahvan suosituksen kasvomaskien käytöstä esimerkiksi julkisessa liikenteessä ja ruokakaupoissa.

Orpon mukaan varautumistoimia tarvitaan, jotta ihmisille voidaan palauttaa turvallisuudentunne, että on turvallista mennä taas asioimaan.

Hänen mukaansa ihmisten pukeutuminen suojamaskeihin ei tässä koronavirustilanteessa vähennä turvallisuudentunnetta, vaan lisää sitä.

– Tutkimustiedon mukaan maskit vähentävät tartuntoja. Esteettinen tekijä ei saisi olla esteenä. Turvallisuustunteen pitää perustua faktapohjaan.

Orpo vastasi Lännen Median kysymyksiin kasvomaskilinjauksista ennen kokoomuksen puoluevaltuuston etäkokousta lauantaina.

Tukea vähävaraisille, vetotekijä kaupassa

Maskien teho perustuu siihen, että se hillitsee käyttäjäänsä tartuttamasta muita koronaviruksella. "Minä suojaan sinua, sinä suojaat minua."

Siksi itseään ei voi suojata pukemalla kasvomaskia. Maskien teho edellyttää, että niitä käyttää myös suurin osa muista ihmisistä.

Ongelma on kuitenkin se, että useimpien pitää ostaa omat maskinsa. Hinnat ovat tällä hetkellä kalliita, jos niitä ylipäätään saa lainkaan.

Orpon mukaan maskien saatavuus paranee, kun kotimainen massatuotanto alkaa. Tämä laskee hintoja. Lisäksi valtiolla on intressi suojella riskiryhmiä ja työnantajilla työntekijöitään. Näissä tapauksissa maskeja on saatavilla.

– Jos maskien hankkiminen on taloudellinen kysymys, voisi olla jonkinlainen toimeentulotukeen liittyvä apu, sanoo Orpo.

Kaupan eteisessä ilmainen kertakäyttöinen maski voisi olla vetotekijänä asiakkaille. Orpon mukaan maskeista voisi tietyissä tilanteissa muodostua normaali käytäntö.

Kokoomus vaatii säännöllisiä koronavirustestejä riskiryhmien kanssa työskenteleville ja riskiryhmille, jotta oireettomat taudinkantajat havaitaan varhain.

Myös yksityisten yritysten testikapasiteetti on otettava käyttöön.

Pääministeri Marin tulistui

Orpon mukaan hallituksen hybridistrategiasta uhkaa tulla hyppyri tuntemattomaan.

Orpo kritisoi pääministeri Sanna Marinia (sd.) siitä, ettei hän vastaa suoraan kysymyksiin eduskunnassa, vaan medialle tiedotustilaisuudessa, kuten hybridistrategiasta perjantaina.

– On valitettavaa, että oppositiopolitiikkaa tehdään valheellisilla väittämillä. Kansanedustajien kysymyksiin on vastattu kyselytunnilla. Hallituksen tavoite on koko ajan ollut estää viruksen leviämistä, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä, kirjoitti Marin Twitterissä.

On valitettavaa, että oppositiopolitiikkaa tehdään valheellisilla väittämillä. Kansanedustajien kysymyksiin on vastattu kyselytunnilla. Hallituksen tavoite on koko ajan ollut estää viruksen leviämistä, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. https://t.co/q0wTLd3FN1 — Sanna Marin (@MarinSanna) May 16, 2020

– Voisitteko tarkentaa, missä olen valehdellut? Hallitus on päivittänyt linjaansa vasta viime viikon periaatepäätöksellä. Toimeenpano edelleen ontuu, kuten olette eduskunnassa sanoneet. Testaus, jäljitys ja suojaus on saatava kuntoon ennen kuin yhteiskunta laajemmin avataan, Orpo vastasi Marinille.

– Sanot, että ”jatkuva pallottelu siitä, annetaanko taudin levitä vai ei, luo epävarmuutta”. Hallituksen tavoitteena on koko ajan ollut viruksen leviämisen estäminen ja olen kertonut tämän eduskunnassa lukuisia kertoja viimeisten kuukausien aikana, vastasi puolestaan Marin.

Marin vielä tivasi Orpolta, haluaako hän yhteiskunnan auki heti vai torjua virusta.

Ravintolat epätietoisia

Kokoomuksen puheenjohtaja Orpo on huolestunut siitä, etteivät ravintoloitsijat vieläkään tiedä, kuinka ravintolat saadaan avata 1. kesäkuuta alkaen. Hallituksen on tarkoitus linjata asiasta ensi viikolla.

Kokoomus sallisi aukiolon kello 24 asti, mutta suhtautuisi varovasti yökerhojen avaamiseen. Ravintoloissa täytyy olla myös riittävät turvavälit.

Orpon mukaan on valtava ongelma, etteivät yrittäjät tiedä, millä periaatteilla ravintoloita saa avata. Heidän pitäisi tietää, voiko toimintaa jatkaa kannattavasti. Vielä ei voida kertoa työntekijöillekään, saako 1.6. palata töihin.

Orpo kiitti pääministeri Marinia siitä, että hän viimeinkin linjasi hallituksen tarkoitukseksi painaa koronavirus alas Suomessa.

Orpon mukaan strategia on hyvä, mutta työkalujen, kuten testauksen, jäljityksen ja maskien, on oltava käytössä.

Uutista on päivitetty kello 14.03. Lisätty Sanna Marinin ja Petteri Orpon väittely Twitterissä.