Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että viikonloppuna havaittu kaasuputken vaurioituminen on todennäköisesti seurausta ulkopuolisesta toiminnasta.

Vuotokohta löytyi varhain tiistaina aamulla. Orpon mukaan alustava arvio on, että kaasuputki ei ole voinut vaurioitua tavanomaisen käytön tai paineenvaihtelun takia.

Keskusrikospoliisi on aloittanut esitutkinnan kaasuputken mahdollisesta tahallisesta vaurioittamisesta. KRP:n rikosylitarkastaja Timo Kilpeläinen totesi tiedotustilaisuudessa, että räjähdyksestä ei ole viitteitä.

– Vaurion syntymekanismia selvitetään, Kilpeläinen sanoi.

Kilpeläisen mukaan yksi vaihtoehtoinen rikosnimike on törkeä tuhotyö, minkä perusteena on epäily, että vaurio on ulkopuolisen tahon aiheuttama. Hän sanoi vaurion olevan kokoluokaltaan sellainen, että kyseessä on tahallinen teko. Vaurion aikaansaaminen vaatii Kilpeläisen mukaan tietynlaista osaamista ja kalustoa, jota tavallisella ihmisellä ei ole käytettävissä.

Kilpeläinen korosti esitutkinnan olevan varhaisessa vaiheessa ja sanoo, että nyt meneillään on tekninen tutkinta Rajavartiolaitoksen avustamana.

Myös presidentti Sauli Niinistö kertoi aiemmin lausunnossa, että vauriot kaasuputkessa ja tietoliikennekaapelissa ovat todennäköisesti seurausta ulkopuolisesta toiminnasta.

Sekä Orpo että Niinistö vakuuttivat Suomen olevan hyvin varautunut ja valmiuden erilaisiin tilanteisiin olevan hyvä. Energiahuolto on turvattu, koska kaasua saadaan Inkoon LNG-terminaalin kautta.

Uusinkin häiriöihin viisasta varautua

Orpon mukaan uusiinkin häiriöihin on viisautta varautua, minkä vuoksi valmiutta on nostettu. Myöhemmin Orpo vielä tarkensi tiedotustilaisuudessa, että valmiustasoa ei ole nostettu, vaan ennemminkin kyse on hänen mukaansa valppauden nostamisesta.

Sunnuntain vastaisena yönä havaittu tietoliikennekaapelin vaurio vaikuttaa Kilpeläisen mukaan tapahtuneen Viron talousvyöhykkeellä. Jos näin on, esitutkintaa johtavat Viron viranomaiset, mutta Suomi tekee tutkinnassa tiivistä yhteistyötä.

Kilpeläinen sanoo, että yksi keskeinen elementti tutkinnassa on selvittää, kuka tai ketkä voivat olla vaurion aiheuttajia. Hän painottaa, ettei asialla spekuloida millään lailla.

Keskeistä on Kilpeläisen mukaan nyt todistusaineiston turvaaminen ja sen selvittäminen, onko kyseessä yksittäinen teko. Tarkasteltavana on myös se, onko kaasuputken vauriolla ja tietoliikennekaapelin katkeamisella yhteyttä, koska ne ovat tapahtuneet samoihin aikoihin

Ei rynnitä johtopäätöksiin

Orpolta kysyttiin, onko mahdollinen ulkopuolinen tekijä Venäjä. Hän painotti, että asia on vakava ja tutkittava kunnolla eikä rynniä johtopäätöksiin. Kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen on pääministerin mukaan varauduttu.

Pääesikunnan valmiuspäällikkö Janne Huusko totesi, että Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa.

Tiedotustilaisuudessa Orpolta kysyttiin myös, vaikuttaako kaasuputken vaurio Ahvenanmaan demilitarisoinnista ja Venäjän konsulaatista Ahvenanmaalla käytävään pohdintaan. Näitä kysymyksiä arvioidaan pääministerin mukaan erikseen. Hän painotti, että johtopäätöksiä tehdään vasta tutkinnasta saadun tiedon perusteella.

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassinen sanoi, että kaasuputken vauriokohta on keskisellä Suomenlahdella Suomen talousalueella. Tapauksen tutkinnasta vastaa keskusrikospoliisi, jota avustavat Rajavartiolaitos ja muut viranomaiset.

Katso tallenne tiedotustilaisuudesta tästä linkistä.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 19.20.