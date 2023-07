Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) vaikuttivat yhteisessä tiedotustilaisuudessaan helpottuneilta. Purran kirjoituksista syntynyt kohu laantui tiistaina, kun Purra pyysi kirjoituksiaan anteeksi ja hallituspuolueet laativat julkilausuman. Kuva: Valtioneuvosto

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) astelivat keskiviikkoiltapäivällä median eteen kommentoimaan maanantaina ja tiistaina rajuna vellonutta kohua Riikka Purran vanhoista nettikirjoituksista.

– Olemme käyneet keskusteluja eilen, matkan varrella ja tänäänkin. On oleellista, että valtiovarainministeri on itse irtisanoutunut vanhoista kirjoituksistaan. Hän on selkeästi sanonut, että ei enää hyväksy niitä, Orpo sanoi pääministerin virka-asunnon pihalla.