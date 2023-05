– Eihän sitä uskonut, että noin hyökkäävät mökin kimppuun.

Näin tuumii Eero Kairala, jonka Sallan Kotalassa sijaitseva mökki joutui eläinten yhteistoiminnalliseksi temmellyskentäksi.

Ensin tulivat oravat, jotka vipelsivät katon alle eristevillavarkaisiin. Apuna olivat tikat, jotka olivat nokkineet kevättalvella hirren yläpuolisen aluskatteen rikki.

– Kun tikat olivat hakanneet katteen ja lämpötilavaihtelut olivat kovat, siihen kohtaan syntyi jäätä, joka tiputti sitten vettä hirren päältä sisäpuolelle. Se laittoi vauhtia hommaan, Kairala manaa.

Tuloksena oli muun muassa vesivahinko, joka vaati remontointia. Jälleenvuokrauskäytössä oleva mökki koki Kairalan arvion mukaan kymppitonnin tuhot.

Kairala on ollut mökillään vahingonkorjaustöissä kolmatta viikkoa. Mukana on ollut myös kirvesmies. Toimenpiteinä on laittaa kattotuolin väliin verkkoa sekä alle laudoitus. Sitten kulkuteiden pitäisi olla tukossa.