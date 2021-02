Lapsuuteni kotimaatilan konttorihuoneen seinällä oli – ja taitaa olla vieläkin – pieni seinätaulu. Siinä lukee: Pessimisti näkee vaikeutta joka tehtävässä, optimisti näkee tehtävää joka vaikeudessa. Tämä aforismi on palannut usein mieleeni viime aikoina, onhan vallitsevissa olosuhteissa tarvittu juurikin optimismia.

Toinen itseäni kannustanut sitaatti on tunnetulta valtiomieheltä vaikeiden sotavuosien jälkeen: ”On ollut aikoja, jolloin maailmalla on ihmetelty meidän optimismiamme. Saattaa olla, että siihen sisältyy yksinkertaisuutta, mutta se on vilpitöntä ja aitoa.”