Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, että hallitus lisää vain tulevien sukupolvien velkataakkaa. Kuva: Arttu Laitala

Kokoomus arvostelee rajusti hallituksen neljättä lisätalousarvioesitystä. Puolueen puheenjohtajan mukaan osalla hallituksen esityksillä ei ole mitään tekemistä elvytyksen kanssa, vaan ne tuovat pelkästään uutta "syömävelkaa".

– Lisätalousarviolla piti hoitaa koronakriisiä, mutta siitä tulikin holtitonta rahanjakoa. Nuoret sukupolvet joutuvat maksamaan tämän tuhlailun korkeampina veroina ja kasvavana velkana, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kirjoitti Twitterissä.

– Kaikki rakenteelliset uudistukset jäivät hamaan tulevaisuuteen. Nyt lisätään menoja ilman tietoakaan siitä, miten tämä aikanaan rahoitetaan, hän kysyi.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie näkee kuitenkin hallituksen lisätalousarviossa hyvääkin.

Hän kiittelee erityisesti sitä, että hallitus on varannut rahoja muun muassa opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseen sekä lisännyt ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen aloituspaikkojen määrää. Hallitus kertoi, että aloituspaikkoja lisätään noin 4 800.

– Tilanne on toki poikkeuksellinen, mutta kaikki toimet, jotka lisäävät vientiä ja työllisyyttä ja pitävät talouden rattaat pyörimässä, on tehtävä. Osaamiseen oli nyt laitettu rahaa sekä opiskelijoiden hyvinvointiin, tämä on hyvä asia, Talvitie kommentoi Lännen Medialle.

Talvitien mukaan kokoomus olisi keskittynyt sellaisiin toimiin, jotka edistävät suomalaista vientiteollisuutta, työllisyyttä ja taloudellista toimeliaisuutta.

– Nämä ovat niitä asioita, jotka kantavat meitä tämän korona-ajan jälkeenkin. Nyt Suomen velan määrä kasvaa lähelle 20 miljardia euroa, ja jollakin tämä lasku pitää maksaa, hän sanoo.

Halla-aho: hyvääkin, mutta erityisen paljon huonoa

Toisen oppositiopuolueen eli perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho oli tiistai-iltana vaitonainen kommenteissaan.

– On siinä varmasti hyvääkin, mutta erityisen paljon huonoa, hän totesi ja aikoi palata yksityiskohtiin keskiviikkona.

Hallitus esitteli historiallisen suuren, neljännen lisätalousarvioesityksensä tiistaina. Sen loppusumma on 5,5 miljardia euroa, josta kunnat ovat saamassa 1,4 miljardin osuuden.