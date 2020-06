Tämä kevät on tehnyt näkyväksi monia asioita. Yksi niistä on lasten taustan vaikutus koulussa. Etäopetus on entisestään vahvistanut lasten eriytymistä hyvä- ja huono-osaisiin.

Pisa-tulokset ovat antaneet merkkejä siitä, että lasten taustan merkitys oppimistuloksiin on alkanut Suomessa kasvaa. Vaikka vielä pärjäämme kansainvälisissä vertailuissa hyvin, lasten taustan vaikutuksen kasvu on meillä erityisen nopeaa.