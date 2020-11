Kolmekymppinen opettaja Claire (Kate Mara) ja lukiolaispoika Eric (Nick Robinson) liukuvat tutoroinnista seksisuhteeseen.

A Teacher





Kuulostaa kiinnostavalta aiheelta – mutta toteutus on pettymys. A Teacher -sarjassa lukion äidinkielen opettaja, kolmekymppinen Claire (Kate Mara) ottaa suojiinsa viimeisen vuoden oppilaan Ericin (Nick Robinson) ja aloittaa suhteen tämän kanssa.

Esittelyssä sarjan kerrotaan käsittelevän hyväksikäytön, vallan, suostumuksen ja uhriuden teemoja.

Aineksista olisi voitu saada irti vaikka mitä, mutta ne on kyllä hukattu täysin.

Sarja perustuu saman tekijän pienen budjetin elokuvaan vuodelta 2013.

Katsoja odottaa jännitettä

Neljän ensimmäisen jakson aikana ei ole päästy vielä puusta pitkään. Tyyli vaikuttaa kevyeltä teinidraamalta ja henkilöhahmot ovat kummallisen ohuita.

Clairella on mukavanoloinen mies ja nätti koti, mutta jonkinlaista sisäistä kapinaa hänellä on. Siitä vihjaa kohtaus, jossa hän varastaa ruokaostostensa lomassa huulipunan. Ihan täydellistä pariskunnan elo ei ole, sillä he eivät ole onnistuneet yrityksistä huolimatta saamaan lasta.

Epäuskottava hahmo, eikä asiaa auta se, että habitukseltaan Claire on itsekin kuin koulutyttö.

Ericin näyttelijä onnistuu vähän paremmin esittämään hukassa olevaa teinipoikaa. Hän on lahjakas, mutta perheellä ei ole varaa kalliisiin preppauskursseihin.

Katsoja odottaisi jännitettä ja tenhoa. Sarjan pitäisi olla kutkuttava ja häiritsevä, mutta se etenee pinnallisesti ja kliinisesti.

Hukassa on myös näkökulma: kenen tarinaa kerrotaan?

HBO Nordic