Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat huolissaan opinahjonsa opetuksen tasosta. He epäilevät kilpailukykyään työmarkkinoilla muista ammattikorkeakouluista valmistuviin nähden. Korona-ajan etäopiskelu on epäilemättä nostanut ongelmakohdat korostetusti pintaan. Korkeakoulun johto on luvannut ottaa opiskelijoiden huolet vakavasti.

Kuva: Jarmo Kontiainen