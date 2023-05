Journalistiikan opiskelija Juuso Lindberg otti opintolainaa vasta, kun hänen oli pakko. Hänelle oli tärkeää pärjätä omillaan. Kuva: Raisa Jalasmäki

Opintovelallisten määrä on ollut nopeassa kasvussa etenkin 2010-luvun loppupuolella, mihin yksi suurimmista syistä on ollut se, että kannustimia lainan ottamiseksi on lisätty. Opintotukijärjestelmästä on myös tullut lainapainotteisempi, mikä on ajanut monet ottamaan lainaa.