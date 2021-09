Iso osa opettajista harkitsee alanvaihtoa. Yleisin syy on työn kuormittavuus. Luokanopettaja Saija Juusola työskentelee Oulussa Metsokankaan koululla. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Jo reilusti yli puolet opettajista on pohtinut alanvaihtoa, kertoo Opettajien ammattijärjestön OAJ:n tiistaina julkaisema selvitys.

Kyselyyn vastanneista opettajista 57 prosenttia on harkinnut alanvaihtoa viimeisen vuoden aikana. Yleisintä alanvaihdon harkitseminen on kaikista pienimpien lasten parissa työskentelevillä: alanvaihtoa on harkinnut 63 prosenttia varhaiskasvatuksen opettajista ja 59 prosenttia peruskoulun opettajista.