Ilmastonmuutos lyhyesti, suurimmat kasvihuonekaasujen päästäjät ovat Kiina, Yhdysvallat, Venäjä, Intia....Kiinan päästöt ovat yli 13 miljardia tonnia, vertaa Suomen päästöihin, jotka ovat noin 55 miljoonaa tonnia, huomioi miljardin ja miljoonan ero. Miljardi on 1000 miljoonaa, tämä usein unohdetaan näissä keskusteluissa, vielä rautalangasta väännettynä....mikäli Kiina ei aiheuta päästöjä 39 tunnin aikana ja Suomi on päästötön koko vuoden, niin vaikutus on sama.

Miettiköön nyt sitten jokainen omassa päässään, mitkä ovat Suomen mahdollisuudet vaikuttaa ilmastonmuutokseen...oikeasti!