Monelle näkövammaiselle opaskoira on korvaamaton. Arkistokuva.

Kansainvälistä opaskoirapäivää vietetään keskiviikkona 28.4.

Liikenneturva ja Opaskoirayhdistys korostavat lähettämässään mediatiedotteessa, että hyötykoiran kanssa kulkevat on otettava liikenteessä erityisesti huomioon. Työtä tekevälle koiralle on annettava työrauha, ja vaikeasti ennakoitavaa käyttäytymistä on osattava välttää.

Suomessa on paljon erilaisia avustustehtävää hoitavia koiria, jotka liikkuvat omistajiensa kanssa liikenteessä päivittäin. Koira voi avustaa näkövammaista, liikuntavammaista tai kuulovammaista.

Virallisen statuksen saanut koira on käynyt jopa useita vuosia kestävän koulutuksen, ja koiran tunnistaa joko valjaista tai liivistä.

– Niin opas-, avustaja- kuin kuulokoiratkin tekevät liikenteessä työtään. Kohtaustilanteessa koiraa ei saa mennä silittelemään tai puhuttelemaan. Tämä voi häiritä koiran työskentelyä. Kaikki poikkeamat opituista kaavoista voivat hämmentää varsinkin työuransa alussa olevaa koiraa”, Mika Tolvanen Suomen Opaskoirayhdistyksestä sanoo tiedotteessa.

Opaskoiran tunnistaa valjaista, joissa on selän päälle taivutettu kahva. Näkövammaisella voi olla käytössään myös valkoinen keppi. Tällaiset koirakot pitäisi tunnistaa hyvissä ajoin ja ottaa omassa kulussa huomioon. Turvallisen tilan antaminen ja yllätyksellisten liikkeiden välttäminen ovat valttia.

Näkövammainen käyttää mahdollisuuksien mukaan kuuloaan ympäristönsä tarkkailuun, joten esimerkiksi polkupyöräilijöiden olisi hyvä kilauttaa soittokelloa ja pyrkiä tämän jälkeen tekemään ohitus mahdollisimman etäältä. Sama koskee myös sähköpotkulaudoilla ja muilla sähkövälineillä kulkevia.

– Missään nimessä esimerkiksi opaskoiran ja väylän reunan välistä ei saa lähteä puikkelehtimaan. Omaa matkaa ei hidasta se, että joutuu hetken odottamaan kaikille turvallista ohituspaikkaa. Myös kävelijöiden on hyvä ohittaa koirakko rauhallisesti väylän toisesta reunasta. Huomaavaisuus on valttia aina, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen sanoo.

Autoilijan viestintäkeinot opaskoirakon kanssa ovat rajalliset. Taskinen korostaa, että suojatietä lähestyttäessä kuljettajan on kiinnitettävä huomiota jalankulkijoihin.

– Kun ajaa sopivalla nopeudella, ennättää myös reagoimaan ja pysäyttämään autonsa kuten laki edellyttää. Kun tietä ylittävän tunnistaa opas-, avustaja- tai kuulokoirakoksi, on olennaista pysäyttää auto kokonaan suojatien eteen. Näin koiranohjaaja voi olla varma kuljettajan aikeista, Taskinen neuvoo.