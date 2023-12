Oomi Solar rakentaa Oulun Seudun Sähkölle aurinkopuiston Limingan Ruotsinojalle, yritykset kertovat.

Puisto tulee olemaan paneeliteholtaan 9,5 piikkimegawattia, ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 aikana.

Noin 13 hehtaarin alueelle tulevan aurinkopuiston tuotanto vastaa Oomi Solarin mukaan keskimäärin noin 500 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Yritysten mukaan kyseessä on Suomen ensimmäinen tämän mittakaavan aurinkopuisto, joka kytketään suoraan kaukolämmön tuottamiseen energiayhteisömallilla.

Ruotsinoja on peltoaluetta, joka sopii maaperältään hyvin aurinkopuistoksi. Lisäksi alue on lähellä sekä sähköasemaa että lämpölaitosta, joihin aurinkopuisto tullaan liittämään.

─ Aurinkopuiston rakentamisessa paikka on ratkaiseva tekijä mietittäessä investoinnin järkevyyttä ja kannattavuutta. Ruotsinojan aurinkopuisto on esimerkki sijainnista, joka on optimaalinen aurinkopuistolle ja mahdollistaa tehokkaan sektori-integraation muuhun energiajärjestelmään, kuten tässä tapauksessa kaukolämmön tuotantoon. Käytännössä hankkeen sijainti mahdollistaa järkevän investoinnin, sanoo Oomi Solarin toimitusjohtaja Olli Tuomivaara sanoo tiedotteessa.

Oulun Seudun Sähkön kanssa solmitun palvelusopimuksen mukaisesti Oomi Solar vastaa Ruotsinojan aurinkopuiston suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta elinkaariajattelun mukaisesti.

Oomi Solar ja Oulun Seudun Sähkö kehittävät Pohjois-Suomeen aurinkovoiman ja uusiutuvan energian aluetta.

Ruotsinojan hanke on ensimmäinen Oulun Seudun Sähkön ja Oomi Solarin yhteistyösopimuksessa, joka sisältää kaikkiaan 100 megawattia aurinkosähköä. Tämä vastaa noin 20 prosenttia Oulun Seudun Sähkön toimialueella vuosittain käytettävästä sähköenergiasta.

─ Vastaavia ratkaisumalleja miettivät nyt muutkin, koska Suomessa on paljon vastaavan kokoisia kaukolämpöverkkoja. Ruotsinojan aurinkopuisto on innovatiivinen ja monistettavissa olevan ratkaisu ja on sen vuoksi saanut myös Euroopan unionin NextGeneration EU -rahoitusta, sanoo Oulun Seudun Sähkön toimitusjohtaja Risto Kantola.