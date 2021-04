Oulu

Kokeiltavan linjan aikatauluja ei ole vielä lyöty lukkoon. Kuva: Jarmo Kontiainen

Julkisen liikenteen paluu Ruskoon on varmistunut. Työmatkaliikenteen mahdollistavan bussilinjan pilotointiin tähtäävä työ on edennyt pysäkkien suunnitteluun.

Kaupungininsinööri Tapio Siikaluoma kertoo, että linjan kokeilun on määrä käynnistyä ensi vuoden alussa.

Aikaisemmin tavoitteena oli, että pilottilinja olisi ollut toiminnassa jo tämän vuoden aikana, mutta koronaepidemia lykkäsi aloitusta.

– Korona vaikuttaa joukkoliikenteeseen merkittävästi, kun ihmisiä on esimerkiksi erittäin paljon etätyössä, Siikaluoma sanoo.

Viimeksi linja-autot ovat kulkeneet Ruskossa vuonna 2014.

Tuolloin lakkautettiin viimeiset alueella kulkeneet vuorot vähäisen matkustajamäärän vuoksi.

Sen jälkeen Rusko on kehittynyt työpaikkakeskittymänä.

Pilottilinjan vaikutusalueella on kymmeniä työpaikkoja, ja niissä työskentelee noin 7 000 ihmistä. Pelkästään Nokian palveluksessa Kaapelitiellä on yli 2 000 työntekijää.

Joukkoliikennejärjestelyjen selvittely käynnistyi vuonna 2019 jätetystä valtuustoaloitteesta. Kaupunki teetätti Ruskoon suuntautuvasta työmatkaliikenteestä selvityksen, jossa esitettiin uuden bussilinjan kokeilemista.

Vanhaan nojautuen

Tehdyssä selvityksessä kokeiltavan linjan esitettiin asettuvan Ritaharjun ja Kivikkokankaan välille. Ruskossa linja kulkisi Konetien ja Raitotien kautta.

Tapio Siikaluoman mukaan reittiin ei ole tullut muutoksia valmistelun edetessä, mutta aikataulusuunnittelu on vielä kesken.

Kokeilu voidaan käynnistää varsin kevein rakennuskustannuksin. Pääosin reitillä on mahdollista hyödyntää jo olemassa olevia pysäkkejä, joita on joiltakin osin kunnostettava. Uusia pysäkkejä tarvitaan vain kaksi. Niistä on jo laadittu rakennussuunnitelmat.

– Työt on tarkoitus tehdä tämän vuoden aikana niin, että valmista on ennen ensi ­talvea, Siikaluoma sanoo.

Yritykset innokkaina

Ruskon kestävän liikenteen selvityksen yhteydessä tehtiin alueella toimiville yrityksille ja niiden työntekijöille suunnatut kyselyt.

Vain reilut 40 prosenttia kyselyyn vastanneista työntekijöistä katsoi, että joukkoliikenne oli edes mahdollinen liikkumistapa kodin ja työpaikan välillä.

Ylivoimaisesti suosituin kulkumuoto oli autoilu.

Yli 60 prosenttia vastanneista ilmoitti, että kulkutapavalintaan vaikuttaisi merkittävästi, jos kotoa olisi suora joukkoliikenneyhteys työpaikalle.

Yritykset pitivät joukkoliikenteen kehittämistä alueella toivottavana.

Noin puolet haastatelluista yrityksistä oli jopa valmiita neuvottelemaan osallistumisesta joukkoliikennepalvelun rahoitukseen, jos linja palvelisi erityisesti yrityksen työntekijöitä.

Tapio Siikaluoman tietojen mukaan yritysten mahdollista osallistumista rahoitukseen ei ole toistaiseksi selvitetty sen pidemmälle. Ainakin pilottivaiheessa palvelu on säilymässä puhtaasti julkisena.

– Se kuuluu meidän joukkoliikenteen järjestämisvastuuseemme. Ei meillä Oulussa ole sellaista liikennettä, jota jokin yksityinen toimija maksaisi.