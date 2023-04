Onni-palveluliikenne on valittu vuoden 2022 vammaisystävälliseksi toimijaksi Oulussa. Valinnan teki Oulun vammaisneuvosto.

Tiedotteessa Onni-palveluliikennettä kehutaan monenlaisille liikkujille sopivaksi ja autoissa on huomioon ottavat ja ystävälliset kuljettajat. Palvelu on myös laajentumassa, mikä on vammaisneuvoston mielestä erinomaista.

Lisäksi Vesi-Jatulille myönnettiin kunniamaininta vammaisystävällisestä toiminnasta. Kiitosta saavat uimahallin suihku- ja saunatilat, joissa on helppo asioida myös silloin, jos aikuisella kuntoutujalla on eri sukupuolta edustava avustaja. Vesi-Jatulissa on mahdollista varata oma, yksityinen tila ja näin se soveltuu useammalle käyttäjälle.