”Koivun oksaan korkealle teki peippo pesän. Tiritiriteijaa, tiritiriteijaa, lauloi kaiken kesän.” Jos osaat jatkaa tätä kansakoululaulua, olet tämän tarinan päähenkilö.

On sydänkesä. Suurin osa suomalaisista joko odottaa tai viettää lomaa. Suurella osalla suomalaisista ei sitä kuitenkaan enää ole. Kohta joka neljäs suomalainen on eläkeikäinen, heistäkin noin puolet yli seitsenvitosia.

Vanhoja ei ole koskaan ollut niin paljon kuin nyt, eikä lapsia miesmuistiin näin vähän.

Niityllä kirmailevat seppelpäiset lapset ovat siis vanhentunut kuva Suomen kesästä. Ja tähän on syytä tottua: Ainoa kasvava ikäryhmä ovat juuri nuo yli seitsenvitoset. Ikäihmiset, seniorit, vanhukset – miten meitä nimitetäänkään – ovat kesän uusi normaali. Mutta miten heidät kuvataankaan? Joko hän hymyilee pariskuntana oudon helmihampaisena golfviheriöllä, tai hän on yksinäinen ryppyinen käsi rollaattorin kahvalla.

Todellisuus on tietenkin toinen. Me vanhat emme ole varsinaisesti joko rikkaita tai ressukoita. Olemme tavallisia. Mutta emme myöskään ole vain huoltosuhde, kestävyysvaje, ongelmajäte. Olemme ihmisiä. Ja me haluamme omanlaisemme kesän.

Emme odota kesältämme iltapäivälehtien ihanaa ”rantahellettä” ja ”käristyskupolia”. Kuten maanviljelijä, ikääntyvä ihminen elää lähellä luontoa. Kova kuumuus tappaa ensin rehut, sitten vasikat; samoin helle niittää satoaan huonosti ilmastoiduissa hoivalaitoksissa ja mummujen läpivedottomissa yksiöissä.

Pitäisi päästä ulos, varjoon, mutta ei ole metsään tai puistoon viejää, kun lapset ovat lomillaan ja tutut toimijat kesätauoilla.