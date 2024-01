Pohjantiellä Oulussa on tapahtunut liikenneonnettomuus, joka ruuhkauttaa liikennettä.

Liikennetiedotteen mukaan onnettomuus on tapahtunut etelän suuntaan menevien kaistoilla Iskon ja Laanilan liittymien välillä.

Pelastuslaitokselta kerrotaan, että tilanteessa on kaksi erillistä onnettomuuspaikkaa. Yksi auto on pyörinyt katon kautta ympäri. Päivystävällä palomestarilla ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä, montako autoa kolareissa on ollut kaikkiaan osallisena ja mitä tarkalleen ottaen on tapahtunut.

Tämän hetkisen tiedon mukaan kukaan ei ole loukkaantunut. Ensihoito on tarkastanut kolme henkilöä paikan päällä.

Pelastuslaitos ohjaa liikennettä onnettomuuspaikalla.

Uutista päivitetään.





Päivitetty kauttaaltaan kello 7.26.