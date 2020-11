Kolari sattui Kuusamontiellä Kiimingissä muutaman kilometrin Pudasjärvelle päin. Kuva: Lukija

Kiimingissä on sattunut liikennonnettomuus, joka haittaa liikennettä Kuusamontiellä (valtatie 20). Onnettomuuspaikka on Kiimingistä noin neljä kilometriä Pudasjärven suuntaan. Paikalla on liikenteenohjaus.

Onnettomuudessa oli osallisena kaksi henkilöautoa, joissa oli yhteensä kolme ihmistä. Heidän voinnistaan ei ole toistaiseksi annettu tietoja.

Paikalla oleva päivystävä palomestari Veli Nikula varoittaa autoiljoita erittäin loskaisesta tiestä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta hieman ennen kello 11:sta.

