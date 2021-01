Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa joutuu vastaamaan usein kritiikkiin, jonka mukaan puhe työelämän merkityksellisyydestä on lähinnä elitististä haihattelua.

– Osalta se on juuri sitä, koska aiheesta on tullut eräänlainen trendiaihe. Samalla katson, että aiheesta puhuminen on kaikkea muuta kuin elitististä. Merkityksellisyyden ja mielekkyyden kokeminen ja kaipuu ovat ihmisen perustarpeita. Ne koskettavat meitä kaikkia, hän sanoo.