Fitness-urheilussa on useita alalajeja ja näissä eri painoluokkia. Kuva: Jane Iltanen

Urheilun piiriin – myös urheilun julkisen tuen piiriin – pyrkii uusia lajeja ja ilmiöitä. Näistä esimerkkeinä mainittakoon e-urheilu ja erilaiset fitness-lajit. Mitä urheilu on ja missä sen rajat kulkevat?

– Urheilulla ei luultavasti ole täsmällistä rajaa erotettuna muista inhimillisestä aktiviteeteista. Selvästi on vaikeita rajatapauksia, joiden luokittelu urheiluksi tai ei-urheiluksi on kenties mahdotonta. Missä esimerkiksi menee fitness-lajien ja perinteisten kauneuskilpailujen raja? Miksi shakki on urheilua, mutta pokeri ei?