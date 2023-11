Treffit on sovittu Hollihaan puistoon skeittirampin ja parkouralueen tienoille. Tiistaina vähän viiden jälkeen iltapäivällä on jo pimeää. Aurinko on laskenut noin kello 15.15.

Harvemmin Hollihaassa päin liikkuva toimittaja on eksyksissä saman tien. Alue näyttää katuvaloissa ihan vieraalta. Onneksi kuvaajalla on parempi suuntavaisto.

Puistonlaidalla katse kiinnittyy korkealla olevaan valonheittimeen. Tavallisen valkoisen valon sijaan siinä hohtaa punaista ja sinistä. Valaisimen juurella kuhkii kolme hämärään sulautuvaa hahmoa. Yhdellä heistä on otsalamppu.