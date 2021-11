Lokakuu oli Oulun seudulla vähän tavanomaista sumuisempi. Vuosittainen vaihtelu on Suomen säälle tyypillistä, joten joskus lokakuussa on lauhaa ja kosteaa, joskus kuivaa. Arkistokuva. Kuva: Vesa Joensuu

Se tuntuu pieninä pisaroina kasvoilla ja vaikuttaa, kuin se söisi lampun valokeilan. Monet valokuvaajat ovat siitä innoissaan, mutta maalla, merellä tai ilmassa liikkujat eivät niinkään.

Sumu koostuu ilmassa leijuvista pienenpienistä vesipisaroista, joiden halkaisija on noin millimetrin sadasosa. Sumupisaroita on niin paljon, että näkyvyys jää alle kilometrin. Tiheässä sumussa näkyvyys on alle 200 metriä ja hyvin tiheässä alle 50 metriä. Näkyvyys tarkoittaa suurinta etäisyyttä, jolta vaalean kohteen voi tunnistaa tummalta taustalta tai päin vastoin.