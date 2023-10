Moni on saattanut huomata, että Oulun keskustassa on paljon taloja, joissa ei ole lainkaan liiketiloja kivijalkakaupoille tai ravintoloille. Erityisesti isojakin uusia taloja saatetaan rakentaa täysin ilman alakerran liiketiloja.

Toisaalta on myös uusia taloja, jonne alun perin oli määrä tulla ikkunallista tai katutilaa elävöittävää tilaa alakertoihin, mutta niitä ei sitten vain tullutkaan. Tämän on huomannut muun muassa oululainen kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja Jenni Pitko (vihr.).

– Tästä on voitu tehdä vertailujakin, mutta sen näkee ihan paljailla silmillä: Kun katsoo monia uudistettuja kortteleita, moniin on saatettu alun perin vaatia katutilaa elävöittävää tilaa. Ne on sitten usein toteutettu autohalleilla tai pyöräpysäköinnillä.