Onko lasten vanhemmistakin osasta tulossa koulukiusaajia, missä ovat hyvät tavat? Tätä ei voi tietenkään siis yleistää, mutta valitettavasti tätä on nyt ilmassa. Olisiko siis joidenkin vanhempien nyt katsottava peiliin ja kysyttävä itseltään: miten olen lapsen vanhempana käyttäytynyt opettajia kohtaan?

Nimittäin ihan tuore Ylen selvitys paljastaa karun tosiasian monen koulun arjesta.

Yle kysyi opettajien kokemuksia siitä, ovatko he kohdanneet huonoa käytöstä vanhemmilta ja miten se käytännössä näkyy. Yhteensä 186 opettajaa kertoi kohdanneensa sitä. Moni harkitsee jo alanvaihtoa ja osa oli tehnyt niin.

Ylen jutussa (Yle 2.10. 2023) Opetusalan Ammattijärjestö OAJ kertoi Ylelle syyskuussa, miten viime vuosina Suomeen on hiipinyt tietynlainen asiakasajattelu ja osa vanhemmista on alkanut vaatimaan kouluilta tietynlaisia palveluja.

Useat vastaajat nostivat esiin kodin ja koulun väliset Wilma-viestit. Moni opettaja sai vanhemmilta epäasiallisia viestejä sitä kautta.

Jutussa on käytetty vastauksia vain niiltä vastaajilta, joiden henkilöllisyys on Ylen toimituksen tiedossa. He esiintyvät jutussa anonyymisti aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.

OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen sanoo jutussa, että yksikin tapaus, jossa opettaja joutuu uhkauksen, väkivallan tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi, on liikaa ja niihin on aina työnantajan puututtava.

– Pidän tätä ilmiötä todella huolestuttavana.