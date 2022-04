Jotkut Kempeleen Zeppelinin yhteydessä käytetyt Z-logot muistuttavat erehdyttävästi Venäjän armeijan käyttämää zeta-merkkiä. Kuva: Ponkala Lauri

Kempeleen Zeppelin juhlii näyttävästi 30-vuotisjuhliaan ja käyttää kampanjoissa muun muassa suurta Z-kirjainta. Joissakin kuvissa Kempeleen kirjain muistuttaa erehdyttävästi Venäjän Ukrainaa vastaan käymässään hyökkäyssodassa käyttämää symbolia.

Oletteko Kempeleessä huomanneet, että symboleissa on selviä yhtäläisyyksiä, kunnanjohtaja Tuomas Lohi?

– Totta kai me näemme yhtäläisyyden niin kuin muutkin ovat tehneet. Tässä on kysymys kuitenkin yksityisestä kauppakeskuksesta, joka on ollut olemassa jo 30 vuotta. Sillä ei ole mitään yhteyttä tämän käynnissä olevan karmean sodan kanssa. Ne ovat toisistaan riippumattomia asioita.