Todetaan se heti alkuun: kuluttajan näkökulmasta tehokkain tapa pienentää ruokailun ilmastopäästöjä on tehdä ruokavaliomuutoksia. Tämän lisäksi ruokahävikin vähentäminen on tärkeää. Toisaalta myös pakkaaminen on olennainen kysymys ympäristön kannalta, koska pakkausten kokonaismäärät ovat niin suuria.

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston yrittäjyyden professorin Henri Hakalan mukaan hyvä pakkaus suojaa ruokaa ympäristöltä ja ympäristöä ruualta. Tämän lisäksi se antaa informaatiota pakkauksen sisällöstä ja toimii markkinoinnin välineenä.