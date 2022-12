Jos kotimainen jalkapalloliiga olisi U23-sarja (alle 23-vuotiaat plus kolme yli-ikäistä pelaajaa), AC Oulu olisi tulevan kauden mitalisuosikki.

Oululaisjoukkueella on nyt kasassa 22 puhtaasti liigarinkiin laskettavaa sopimusta. Pelaajista vain seitsemän on yli 23-vuotiaita. Joukkueen mediaani-ikä on 22 vuotta, keski-ikä myös samoilla lukemilla.