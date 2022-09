OULU

Uusia hoitoja tulee markkinoille, mutta onko niissä tehoa, ja mikä hoito sopii kullekin? Kysymyksiin saa vastauksia asiantuntijoilta. Kuva: Mikko Halvari/Arkisto

Ihonhoito voi välillä mietityttää. Tenttasimme kosmetologialan ammattilaisia. Vastaamassa ovat Beauty Spotin toimitusjohtaja, kosmetologi Emmi Kaijala sekä diplomi SKY, diplomikosmetologi Riitta Tuohimaa Kauneushoitola Ihanaisesta.

Miten voi tunnistaa oman ihotyyppinsä?

– Alan ammattilainen osaa auttaa parhaiten. Kasvojen eri alueillakin voi olla eri ihotyyppejä. Sitä voi olla vaikea määritellä itse. Jos kiristää kovasti, iho voi olla kuiva. Jos iho rasvoittuu kovasti, se voi olla rasvainen. Välimallejakin on olemassa, Kaijala toteaa.

– Ihotyyppejä voi olla herkkä, kuiva, atooppinen, rasvainen, sekaiho ja normaali iho. Jollakin voi olla vähän kaikkea noista. Jokainen varmasti osaa tunnistaa, onko oma iho rasvoittuva vai kuiva. Monet erehtyvät luulemaan, että iho on herkkä, vaikka se olisi normaali. Iho voi olla ohut mutta myös rasvainen. Ei näitä voi yleistää, Tuohimaa sanoo.

Miten eri ihotyyppien hoito eroaa toisistaan?

– Se voi erota merkittävästikin. Esimerkiksi kuivaa ihoa täytyy kosteuttaa eri tavalla kuin pintakuivaa ja rasvoittuvaa ihoa, Kaijala sanoo.

– Se eroaa paljonkin. Kosmetiikkaa on tosi paljon, ja voi olla vaikea löytää omalle iholle sopivat tuotteet. Ne olisi hyvä käydä läpi ammattilaisen kanssa, jotta löytyisi kotihoitoon sopivat tuotteet, Tuohimaa toteaa.

Isoimmat virheet, mitä ihonhoidossa voi tehdä?

– Voi käyttää ihan täysin vääriä tuotteita. Ali- tai ylihoitaminen on myös aina mahdollista, Kaijala kertoo.

– Isoin virhe on varmasti se, ettei kosteuta ihoa tarpeeksi. Rasvainenkin iho tarvitsee kosteutta. Herkkäihoinen varmasti tietää, ettei käytä kovin voimakkaita tuotteita. Kaikkien kannattaa myös suojautua auringolta, Tuohimaa luettelee.

Mitä asioita kannattaa ottaa ihonhoidossa huomioon syksyn tullen ja ilmojen viiletessä?

– Kesän jälkeen kannattaa tehdä kuorintaa ja tehostaa kosteutusta sekä lisätä hoitoa vahvempaan suuntaan, Kaijala neuvoo.

– Yöksi kannattaa laittaa ravitsevampi yövoide, lisäksi kosteutusta ja kuorintaa, hoitolassa käyntiä ja kunnon puhdistusta, Tuohimaa toteaa.

Tarjolle tulee jatkuvasti uusia hoitomuotoja. Kerro esimerkkejä.

– Meidän toiminta ei ole välttämättä aallon harjalla menemistä, vaan sen mukaan, mikä on hyväksi havaittua. Esimerkiksi led-valohoito. Se ei ole uusi asia, mutta valjastettu tähän käyttöön. Mikroneulaus on toinen, sillä pyritään boostaamaan ihon omaa toimintaa. Laitehoidoista HIFU-ultraäänilaitteet ovat menneet eteenpäin, Kaijala luettelee.

– Mikroneulaus on ollut useamman vuoden, se on tehokas. Koneellisista hoidoista hydroface, se on mikropuhdistusta ja myös tehokasta. HIFU-laitteet kiinteyttävät lämmittämällä, siihen on tarkoitus perehtyä, Tuohimaa sanoo.

Osa hoitomuodoista saattaa kuulostaa pelottavaltakin. Tarjolla on esimerkiksi happohoitoja ja injektioita. Ovatko hoidot turvallisia?

– Jos asiakasta kiinnostaa selvittää, onko tekijä kouluttautunut, turvallisuus on kunnossa, Kaijala toteaa.

– Kyllä ovat, jos laite tulee suomalaiselta maahantuojalta, se on testattu ja todettu toimivaksi ja hyväksi, ja siihen on saatu koulutus. En lähtisi tilaamaan jotain laitetta suoraan Kiinasta, Tuohimaa sanoo.

Entä onko uusien hoitomuotojen seassa tarpeettomia tai tehottomia hoitokeinoja?

– On varmasti niitäkin. Meillä on se periaate, että kuulostellaan maailmalta hoitotulokset ennen kuin ollaan ottamassa hoitoa meille. Tämä on myös eettinen kysymys, Kaijala sanoo.

– Voi olla. On haaste löytää tehokkaat ja toimivat hoidot. On laitteita, jotka voivat vähän jotakin tehdä, ja viedä asiakkaan rahat. On loputon viidakko lähteä hakemaan sellaista, mikä toimii. Tämä on laaja kysymys, johon ei ole yksiselitteistä vastausta. Uskon, että kaikki haluavat tehdä asiakkaalle hyvää, mutta valitettavasti kuulee myös ilmanaikuisista hoidoista. Jos hoidoista on todistettuja kuvia, sen näkee itse, ja asiakas voi reilusti kysyä hoidoista, me mielellämme kerromme, jotta löytyy oikea hoitomuoto, Tuohimaa toteaa.