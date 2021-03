Israelin suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov iloitsee saamastaan rokotesuojasta maan lähetystössä Helsingissä. Israelissa on rokotettu suurin osa aikuisväestöä ja seuraavaksi vuoroon ovat tulossa alle 16-vuotiaat. Ben-Yaakov kävi piikillä kotimaassa. Kuva: Mauri Ratilainen

Miltä tuntuu, kun koronarokotteet alkavat tehota ja arkielämän rajoitukset voidaan poistaa? Israelin suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov kertoo, että paluu normaalielämään on suurenmoista. Hän palasi asemapaikalleen Helsinkiin viikonloppuna käytyään saamassa koronarokotteensa.

Ben-Yaakov on yksi yli neljästä miljoonasta Israelin kansalaisesta, joilla on kahden rokoteannoksen saamisen jälkeen oikeus vihreään passiin. Kyse on todistuksesta, joka avaa immuniteetin hankkineelle oikeuden liikkua kauppakeskuksissa, ravintoloissa ja tapahtumissa. Sovelluksesta passia on helppo näyttää sisäänkäynnin luona.