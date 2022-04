"Jos voin pelkistää, yksinkertaistaa kuvaa, teen sen. Nautin selkeydestä ja kirkkaudesta. Yksi kuva voi kiteyttää asian. Less is more, vähemmälläkin voi sanoa. Ennemmin otan pois kuin lisää", Elina Brotherus pohtii.

Kuva: Antti Aimo-Koivisto