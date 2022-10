Teatterikorkeakoulusta valmistuttuaan Antti Tuomas Heikkisellä on ollut niin paljon kameratöitä, että teatteria on ollut jopa ikävä. "Se liittyy nimenomaan yleisön edessä olemiseen ja välittömän palautteen saamiseen. Mutta en missään nimessä valita. On ollut kiva tehdä näitä töitä", hän sanoo.

Kuva: Anssi Juntto