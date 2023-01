Taloyhtiölainojen käyttö on yleistynyt uudisrakentamisen rahoitusmuotona viime vuosina, ja erityisesti, kun on rakennettu uusia asuntoja kasvukeskuksiin. Taloyhtiölainalla rahoitetaan myös korjausrakentamista ja esimerkiksi putkiremontteja. Valtiovarainministeriössä on tällä hallituskaudella selvitetty mahdollisuutta uudistaa asuntosijoittamisen verotusta rajoittamalla sijoittajien oikeutta vähentää yhtiölainan lyhennyksen osuutta vuokratuloista uudiskohteissa.