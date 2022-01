Koronan omikron-muunnos ei ole kasvattanut sairaalakuormitusta pelätyllä tavalla Pohjois-Pohjanmaalla. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Koronaepidemia on jonkinlaisessa tasannevaiheessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella, ainakin sairaalakuormituksen perusteella.

– Erikoissairaanhoidon kuormitus on helpottanut alkuvuoden aikana. Viime päivinä hoidossa on päivittäin ollut alle kymmenen potilasta, kertoo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala.