OULU

Laura Juntunen ja Katariina Sarja ideoivat ja laittoivat alulle säännöllisen runotapahtuman, jossa kuka tahansa voi lausua yleisön edessä omia runojaan. Seuraava tapahtuma on tiistaina 19. huhtikuuta kello 20 alkaen Snooker Timessa. Kuva: Laura Seppä

Omien runojen lausuminen ääneen toisten edessä voi olla samaan aikaan ihanaa, pelottavaa ja vapauttavaa. Tämän tietävät varsin hyvin oululaiset Katariina Sarja ja Laura Juntunen.

He ideoivat uuden Kellari open mic -runoklubin, jossa kuka tahansa voi astua yleisön eteen lausumaan omia runojaan.

Tapahtuman avaa aina joku lämmittelijä, jonka jälkeen areena on vapaa.

Snooker Timessa pidettävä klubi on järjestetty jo ensimmäisen kerran. Jatkossa se pidetään kerran kuussa. Tapahtuman järjestää Kellarikollektiivi yhteistyössä Huutomerkki ry:n ja Snooker Timen kanssa.

– Tämä lähti siitä liikkeelle, että me olemme Lauran kanssa käyneet paljon open mic -klubeilla muissa kaupungeissa asuessamme, ja Oulussakin semmoisia on jonkin verran järjestetty, mutta ei mitään säännöllistä. Puhuttiin, että olisi kiva käydä täällä Oulussakin tämmöisellä klubilla, joten sitten me päätettiin järjestää semmoinen. Katariina Sarja kertoo.

Turvallisessa tilassa

Klubi on turvallinen ja kannustava tila, jossa jokainen esitys on tärkeä. Paikan päälle voi myös tulla vain nauttimaan esityksistä ja kannustamaan muita.

– Ensimmäinen tapahtuma meni tosi hyvin. Meillä oli aivan ihana yleisö ja tunnelma ja mukavasti osallistujia koko illaksi. Kaikki esiintyjät saivat isot aplodit ennen ja jälkeen vedon. Ilmapiiri oli tosi lämmin ja kannustava. Palaute oli sellaista, että me ei oltu ainoita, ketkä tätä oli kaivanneet Ouluun, Laura Juntunen toteaa.

Esiintymisvuoroa ei tarvitse klubille varata ennakkoon. Sarja ja Juntunen rohkaisevat runoudesta kiinnostuneita tulemaan paikan päälle.

Runojen aiheet ja tyylit vaihtelevat laidasta laitaan. Klubilla joku lausui runonsa ulkomuistista, joku kännykältä, joku taas paperilta.

– Tämä on niin turvallinen tila ulos tulemiseen kuin vain voi olla. Täällä pyritään aidosti siihen, että ensiaskeleen ottamiseen olisi mahdollisimman matala kynnys. Kaikille on tilaa, ja se on lohdullinen ajatus, ettei kukaan enää viiden minuutin päästä muista, mitä on sanottu, Sarja sanoo.

Lausuminen antaa paljon

Sekä Sarja että Juntunen kirjoittavat runoja ja paljon muutakin.

Sarja muistelee, että kirjoittaminen oli kouluaikoina lempipuuhaa. Runoja hän ryhtyi kirjoittamaan lukion loppupuolella.

– Se lähti tarpeesta saada ryönää ulos sisältä. Siten huomasin, että tätä haluan elämässäni tehdä, hän kertoo.

Hän opiskelee kirjallisuutta Oulun yliopistossa ja toimii oululaisen, runoutta julkaisevan pienlehden, Loskan toisena päätoimittajana. Juntunen on puolestaan freelancer-toimittaja. Häneltä on ilmestymässä myös kirja.

– Olen kirjoittanut alakoulun lopulta saakka. Se on selviytymiskeino kaikessa. En ole osannut ajatella muuta ammatillisestikaan, Juntunen toteaa.

Molemmat kävivät klubilla yleisön edessä. Sarjalle jäi vedosta tosi hyvät ja puhdistuneet fiilikset. Hän kehuu tunnelmaa tosi lämpimäksi.

– On hirveän pelottavaa mennä ensimmäistä kertaa yleisön eteen ja näyttää, että tämmöistä teen, tätä on minun sisällä. Se tuo lopulta itselle ja kirjoittamiselle tosi paljon, Sarja toteaa.

Juntunen on kirjoittanut runoja tähän saakka nimenomaan pöytälaatikkoon. Klubilla hän kävi ensimmäistä kertaa ikinä lausumassa omaa tekstiään yleisölle.

– Oman tekstin ja oman tekemisen tuominen ihmisten eteen oli jännittävää ja ihanaa. Olen aiemminkin julkaissut tekstiä, mutta jotenkin sen lausuminen toisten edessä on erilaista ja jotenkin tosi henkilökohtaista. Kun alkupaniikista selvisi, se meni hienosti. Jälkeenpäin fiilis oli ihan huikea, Juntunen sanoo.

Hän kirjoittaa paljon väkivallasta, mielenterveydestä ja yhteiskunnallisista teemoista.

Sarjan tekstit ja runot pyörivät pitkälti samojen teemojen ympärillä.

Lisäksi hän kirjoittaa rakkaudesta, naiseudesta sekä nykyihmisen kokemuksista maailmasta ja ympäröivistä kriiseistä.