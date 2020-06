Kauan odotettu kesäloma on alkanut muutama päivä sitten. Sen jälkeen aika on kulunut pakkaamiseen, ruohonleikkuuseen ja grillaamiseen. Seuraavaksi luvassa on muutaman viikon yhtäjaksoinen reissu.

Oven laittaessa viimeisenä kiinni, mielessä pyörivät samat asiat. Onkohan nyt kaikki pois päältä ja ikkunat kiinni? Ovea pitää vielä nykäistä ja työntää, sekä kahvaa rämpätä pari kertaa, vaikka lukko päästi selvästi äänen joka kertoi lukittumisesta.