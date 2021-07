EU:n kolme koronatodistusta

EU:n koronarokotustodistus tulee Omakantaan, kun rokotus on saatu. Todistuksessa lukee viimeisimmän rokotteen valmistenimi, antopäivä sekä rokoteannosten määrä.

EU:n testitulostodistus on Omakannassa, kun on käynyt koronatestissä ja sen tulos on tullut. Todistuksessa näkyy viimeisin testitulos.

EU:n todistus sairastetusta koronavirustaudista näkyy Omakannassa, kun koronan sairastaminen on varmistettu positiivisella PCR-testituloksella. Pikatestin tulos ei kelpaa sairastetun koronavirustaudin todistukseen.

Lähde: THL.