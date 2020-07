Uutisoimme tiistaina pohjoispohjailaisen äidin tilanteesta, jossa useita kertoja itsemurhaa yrittäneelle tyttärelle ei saada riittävää mielenterveysapua. Kuva: Kaleva

Itsemurhaa yrittäneille avun saaminen on kiven alla, mutta sitä se on myös omaisille. Mielenterveysomaisten keskusliiton Finfami ry:n toiminnanjohtaja Pia Hytösen mukaan omaiset jäävät valitettavan usein yksin, kun läheinen on yrittänyt itsemurhaa. Koronakriisi on vaikuttanut negatiivisesti kansalaisten mielenterveyteen ja vaikeuttanut myös edelleen avun saamista.

Ongelmallisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa itsemurhaa yrittänyt kotiutetaan. Omaisten informointi tilanteessa toimimiseen voi olla puutteellista tai puuttua jopa kokonaan.