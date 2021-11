Noin yhdeksänsataa oululaista yli 65-vuotiasta toimii omaishoitajana, valtaosa omalle puolisolleen. Heistä vuosittain noin kolmenkymmenenviiden omaishoitajuus päättyy hoidettavan siirtyessä kotoa pitkäaikaishoitoon.

– Jokainen näistä tarinoista on erilainen, ja samaan aikaan jokainen omaishoitaja käy muutostilanteessa läpi samanlaisia isoja kysymyksiä ja tunteiden myllerrystä, Kaisa Hartikka ja Teija Viitajylhä Oulun seudun omaishoitajista kertovat.

Hartikka ja Viitajylhä työskentelevät Tukena muutoksessa -hankkeessa ja saivat vastikään valmiiksi Omaishoitajan polku muutostilanteessa -oppaan, joka auttaa ikääntyneitä omaishoitajia suuren elämänmuutoksen äärellä.

– Yksien kansien väliin on koottu paitsi tietoa, myös tukea muutostilanteeseen. Kentältä on tullut sellaista viestiä, että tälle on todella suuri tilaus. Tähän saakka kaikki tämä tieto on ollut hajallaan, eikä sen etsimiseen ole suuressa elämänmuutoksessa välttämättä voimia.

Oppaan nettiversio julkistettiin parhaillaan vietettävällä valtakunnallisella omaishoitajien viikolla. Se löytyy osoitteesta www.osol.fi/omaishoitajanpolku.

Painetun Omaishoitajan polku muutostilanteessa -oppaan saa käsiinsä Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteerista joulukuusta lähtien.