Lapin aluehallintovirasto pyytää Sodankylän kunnalta selvitystä toimintatavoista ikäihmisten palveluasumisyksikkö Nutukkaassa todetun koronavirusepidemian aikana.

Kuusi Nutukkaan asukasta kuoli asumisyksikköön levinneen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin marras–joulukuun aikana. Selvityksen yksityiskohdat eivät ole tiedossa, mutta osa ikäihmisten läheisistä on kritisoinut toimintaa lehdellemme. Surua on aiheuttanut muun muassa vierailukielto ja menetetty mahdollisuus hyvästien jättämiseen. Myös yhteydenpito ja tiedonsaanti on koettu vaikeaksi.